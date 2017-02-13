Российский рынок авто с пробегом подрос на 1,9%

Как сообщает агенство «Автостат», лучше всего продается отечественный бренд LADA, доля которого составляет больше четверти от всех продаж — в январе было реализовано 85,3 тысячи машин с пробегом, что на 2,1% больше, чем в том же месяце 2016 года. «Серебро» по-прежнему принадлежит компании Toyota, автомобили которой разошлись тиражом в 37 000 экземпляров — на 0,8% меньше, чем год назад. Третьим в списке оказался Nissan — владельцами б/у автомобилей этой марки стали 16,7 тысячи человек, падение составило на 1,7%.

Самой востребованной моделью оказалась LADA 2114 (Samara), которая показала результат в 9,6 тысячи проданных машин, что на 2,9% больше, чем в январе минувшего года. Вторым по популярности стал Ford Focus (7,9 тысячи автомобилей, +3,1%), а третьей — LADA 2107 (7,8 тысячи машин, -3,2%).