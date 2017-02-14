Что и зачем показывает УАЗ на 1-м Международном автосалоне Ирана

Как сообщает пресс-служба УАЗ, компания принимает участие в 1-м Международном автосалоне Ирана, который проходит в Тегеране с 14 по 18 февраля. На Iran Auto Show-2017 ульяновцы покажут УАЗ Патриот и УАЗ Пикап. Кроме того стало известно, что UAZ начинает поставку в Иран своих легковых и легких коммерческих автомобилей.

Михаил Ростарчук

И даже более того: рассматривается возможность по организации локального производства в этой стране российских внедорожников при поддержке иранских партнеров, которыми, скорее всего, выступят государственные компании Iran Khodro, Saipa и Bahman. И вот это, пожалуй, самое интересное во всей этой истории.

Дело в том, что как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью эксперты международной консалтинговой компании Frost&Sullivan, хотя выпуск автомобилей в Иране начался еще в 60-х годах прошлого века, текущий уровень технологического оснащения автозаводов не позволяет иранским предприятиям выпускать машины, способные составить конкуренцию продукции ведущих мировых автоконцернов. Отставание иранских автостроителей от мировых лидеров составляет порядка 15 лет. Поэтому они кровно заинтересованы в привлечении иностранных партнеров, чтобы поднять уровень своих автопроизводств. И хотя, на наш взгляд, UAZ крайне отстает от мировых автогигантов по большинству параметров, для Ирана его технологии сродни космическим. С другой стороны, среди потенциальных инвесторов в иранский автопром уже сейчас числятся французские концерны Renault, Peugeot, немецкие Volkswagen и Mercedes-Benz, японская Toyota и шведский концерн Volvo. То есть UAZ придется в жесткой конкурентной борьбе пробиваться на местный рынок.

Впрочем, у ульяновцев есть такой козырь, как невысокая — по сравнению с грандами — цена автомобилей и их высокая ремонтопригодность (последняя, правда, на фоне потрясающей их ломучести и даже пожароопасности). Впрочем, россиян все эти трудности не смущают:

— Ульяновский автозавод уже имеет успешный опыт поставок автомобильной техники в Иран, — комментирует ситуацию директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев. — К началу 90-х годов, к примеру, в эту страну было направлено порядка 15 000 автомобилей марки УАЗ. Сейчас настало время познакомить иранских потребителей с новейшими внедорожниками УАЗ, которые соответствуют самым современным требованиям по комфорту и безопасности. С учетом выпуска адаптированных модификаций машин для региональных требований, ульяновские внедорожники оптимально подходят для эксплуатации в климатических и дорожных условиях данного региона…

Что же касается собственно Iran Auto Show-2017, то в этом мотор-шоу принимают участие более 1000 иранских и международных производителей и поставщиков. Выставка проходит в новом выставочном центре Тегерана Shahr Aftab, а ее экспозиция занимает 120 000 кв. м. Ожидается, что автослоан посетит более 500 000 человек.

авторынок, внедорожник, бюджетные авто, бездорожье, автосалоны
14 февраля 2017
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