Что и зачем показывает УАЗ на 1-м Международном автосалоне Ирана

И даже более того: рассматривается возможность по организации локального производства в этой стране российских внедорожников при поддержке иранских партнеров, которыми, скорее всего, выступят государственные компании Iran Khodro, Saipa и Bahman. И вот это, пожалуй, самое интересное во всей этой истории.

Дело в том, что как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью эксперты международной консалтинговой компании Frost&Sullivan, хотя выпуск автомобилей в Иране начался еще в 60-х годах прошлого века, текущий уровень технологического оснащения автозаводов не позволяет иранским предприятиям выпускать машины, способные составить конкуренцию продукции ведущих мировых автоконцернов. Отставание иранских автостроителей от мировых лидеров составляет порядка 15 лет. Поэтому они кровно заинтересованы в привлечении иностранных партнеров, чтобы поднять уровень своих автопроизводств. И хотя, на наш взгляд, UAZ крайне отстает от мировых автогигантов по большинству параметров, для Ирана его технологии сродни космическим. С другой стороны, среди потенциальных инвесторов в иранский автопром уже сейчас числятся французские концерны Renault, Peugeot, немецкие Volkswagen и Mercedes-Benz, японская Toyota и шведский концерн Volvo. То есть UAZ придется в жесткой конкурентной борьбе пробиваться на местный рынок.