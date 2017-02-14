Гибридные авто Toyota набирают популярность по всему миру

Как сообщили представители Toyota Motor Corporation, за все время, что ее гибридные модели присутствуют на авторынке, было продано 10,05 миллиона машин, причем более миллиона автомобилей дилеры реализовали за последние девять месяцев. Самой востребованной моделью среди покупателей является Toyota Prius, владельцами которой стали свыше 4 миллионов человек.

Гибридные автомобили японской компании представлены в 90 странах по всему миру. Напомним, на российском рынке доступна лишь одна модель — новый Prius — по цене от 2 112 000 рублей. Стоит отметить, что предыдущее поколение «Приуса» пользовалось катастрофически низким спросом: за весь 2015 год в стране было продано всего 4 автомобиля. Учитывая, что цена новинки стала почти на полмиллиона выше, а ситуация с инфраструктурой для «зеленых» машин в России не изменилась, можно предположить, что четвертый Prius будет также крайне непопулярен.