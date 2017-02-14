Картельный сговор: почему автомобили в 2017 году будут все дороже и дороже

Ей вторил руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ «EY» Андрей Томышев: «В 2017 году мы ожидаем рост средних цен на автомобили с опережающим темпом относительно уровня инфляции, поскольку в них все еще не полностью отражен эффект девальвации рубля. В стремлении восстановить рентабельность автопроизводители продолжат перекладывать рост себестоимости в цену…»

Не отстает от коллег генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова: «Цены на новые автомобили в текущем году по-прежнему сохраняют потенциал для роста, и эта тенденция уже в январе нашла свое подтверждение…»

Ну что тут скажешь? Нами уже говорено-переговорено, что с декабря 2014 года до сегодняшнего дня евро поднялось лишь на 37%, и рубль продолжает сокращать разрыв. Цены же на автомобили с конца 2014-го уже подскочили на 42%, как уверяет нас исполнительный директор АА «Автостат» Сергей Удалов. Что еще там надо срочно наверстывать автопроизводителям? Какой такой эффект девальвации рубля им требуется отыгрывать? И, кстати — ничего, что за 2016 год евро упал на 20%, а доллар на 18%? Может быть, стоит симметрично переписать прайсы?