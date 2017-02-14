Картельный сговор: почему автомобили в 2017 году будут все дороже и дороже

Фото: www.huffingtonpost.com
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о том, что производители и продавцы легковых автомобилей в нашей стране живут в каком-то своем мире, и очень хотят затащить в него всех покупателей. Буквально только что мы получили этому очередное подтверждение.

Эдуард Раскин

Спасибо агентству «Автостат», которое предоставило персональное слово тем участникам рынка, что стоят за противоположной от нас стороны прилавка. Правда, ничего нового приглашенные эксперты не сказали. Это неудивительно, ибо основной их задачей был вовсе не анализ реальной ситуации, а обоснование необходимости дальнейшего роста цен.

Так что же они сообщили народу, жаждущему откровений? Да в общем, все то же самое, что и в прошлом году. Вот генеральный директор «БМВ Русланд Трейдинг» Елена Смирнова заметила: «На мой взгляд, даже при укрепляющемся рубле цены на автомобили в этом году продолжат расти… В 2015—2016 годах большинство производителей не повышали цены симметрично падению рубля, предпочитая сохранить баланс между объемом и рентабельностью».

Фото: collthings.co.uk

Ей вторил руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ «EY» Андрей Томышев: «В 2017 году мы ожидаем рост средних цен на автомобили с опережающим темпом относительно уровня инфляции, поскольку в них все еще не полностью отражен эффект девальвации рубля. В стремлении восстановить рентабельность автопроизводители продолжат перекладывать рост себестоимости в цену…»

Не отстает от коллег генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова: «Цены на новые автомобили в текущем году по-прежнему сохраняют потенциал для роста, и эта тенденция уже в январе нашла свое подтверждение…»

Ну что тут скажешь? Нами уже говорено-переговорено, что с декабря 2014 года до сегодняшнего дня евро поднялось лишь на 37%, и рубль продолжает сокращать разрыв. Цены же на автомобили с конца 2014-го уже подскочили на 42%, как уверяет нас исполнительный директор АА «Автостат» Сергей Удалов. Что еще там надо срочно наверстывать автопроизводителям? Какой такой эффект девальвации рубля им требуется отыгрывать? И, кстати — ничего, что за 2016 год евро упал на 20%, а доллар на 18%? Может быть, стоит симметрично переписать прайсы?

Фото: gundomoney.com

Немного удивил странным подбором фактов управляющий директор «Инчкейп Россия» Игорь Салита: «Если помните, в январе прошлого года было продолжение валютной паники: люди сметали любые машины, которые были в наличии, в связи с тем, что рубль начал сильно припадать в декабре 2015 года — и это дало эффект на январь». Нет, извините, не помним. В январе 2016 года на рынке никакой паники и ажиотажа вовсе не наблюдалось — он спокойно рухнул на 29,1% относительно января 2015-го. Кстати, в том самом январе 2015-го продажи тоже просели на 24% к 2014-му.

Но это ладно. А вот дальше уважаемый г-н Салита заявил: «Цены на легковые автомобили, которые есть сейчас, адекватны, потребитель их воспринимает как честные цены». Может быть, ему стоит выйти из своего кабинета к потребителям и пообщаться с ними на тему «справедливых цен»? Может быть, тогда его мнение подвергнется некоторой коррекции?

В общем, создается впечатление, что эксперты автомобильного рынка — со стороны продавцов, конечно — считают покупателей людьми, не умеющими сложить два и два, а посему не особо заморачиваются с подбором аргументов и фактов, прокручивая раз за разом одну и ту же заезженную пластинку. Не потому ли и автопродажи в России продолжают катастрофически падать?

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14 февраля 2017
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