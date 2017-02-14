Картельный сговор: почему автомобили в 2017 году будут все дороже и дороже

Спасибо агентству «Автостат», которое предоставило персональное слово тем участникам рынка, что стоят за противоположной от нас стороны прилавка. Правда, ничего нового приглашенные эксперты не сказали. Это неудивительно, ибо основной их задачей был вовсе не анализ реальной ситуации, а обоснование необходимости дальнейшего роста цен.
Так что же они сообщили народу, жаждущему откровений? Да в общем, все то же самое, что и в прошлом году. Вот генеральный директор «БМВ Русланд Трейдинг» Елена Смирнова заметила: «На мой взгляд, даже при укрепляющемся рубле цены на автомобили в этом году продолжат расти… В 2015—2016 годах большинство производителей не повышали цены симметрично падению рубля, предпочитая сохранить баланс между объемом и рентабельностью».