PSA Group планирует купить Opel

Если покупка состоится, то доля PSA Group на автомобильном рынке Европы составит 16%, что поставит альянс в один ряд с такими крупными концернами, как например, Volkswagen.

В данный момент между представителями заинтересованных сторон ведутся активные переговоры. Детали сделки, в том числе суммы и сроки, пока не сообщаются — участники процесса категорически воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в 2009 году назад Opel пытался приобрести наш Сбербанк и сделка почти состоялась, пока на защиту немецкой марки грудью не бросилась канцлер Германии Ангела Меркель. А ведь кто знает, как бы при удачном для нашей стороны стечении обстоятельств развивались судьбы и российского, и европейского автопрома…