Skoda демонстрирует рост продаж даже в России и Израиле

При этом даже в России марке в минувшем месяце удалось пристроить на 0,4% больше своих машин, чем годом ранее — реализован 3571 автомобиль (и это при том, что отечественный авторынок просел в январе на 5%). Успех достигнут главным образом за счет продаж лифтбэка Skoda Rapid и Skoda Octavia. Лбопытно, что чешские авто пользуются успехом даже в Израиле, где обладателями автомобилей марки стали 3500 клиентов (рост составил 9,6%). И только в Китае бренд несколько просел. Падение продаж при проданных здесь 30 000 авто, составило -4,3%.

— Skoda начала этот год успешно, наши продажи по всему миру остаются на очень высоком уровне, — комментирует приведенные выше цифры Вернер Айхорн, член Совета директоров Skoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг. — Наш текущий модельный ряд и новинки бренда обеспечивают компании идеальные позиции на рынке. А такая модель, как Skoda Kodiaq даст новый стимул росту продаж марки: с конца февраля новый большой SUV начнет выходить на мировые рынки…