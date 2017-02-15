BMW в ближайшие 4 года выпустит 28 новых моделей

После дебюта универсала в свет выйдет 6-я серия GT, которая будет построена на базе 5-й серии GT, сообщает журнал Auto Motor und Sport. В нынешнем году баварцы также покажут новый кроссовер X2, X3 следующей генерации, «заряженное» купе M2 GTS, а также седан M5.

Предполагается, что в 2018-м состоится премьера спорткара Z5 и 8-й серии, в основе которой лежит платформа флагманской «семерки». В это же время появится новое поколение 3-й серии и кроссовера X5. Новый SUV X7 тоже дебютирует в 2018-м.

Напомним, ранее стало известно, что помимо универсала 5-й серии BMW готовит презентацию на автосалоне в Женеве новой 4-й серии и гибридный i8 Protonic Frozen Black Edition.