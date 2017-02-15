Чем грозит АВТОВАЗу анонсированный его президентом выпуск гибридных машин

В интервью ресурсу Lenta.ru глава АВТОВАЗа сообщил, что установка на тольяттинские машины гибридных или дизельных двигателей — суровая необходимость, вызванная экспортными амбициями автогиганта. Мол, после 2020 года, когда в Европе еще больше ужесточаться экологические требования к транспортным средствам, бензиновые LADA категорически не смогут им соответствовать. Выход один — поставлять за границу «Жигули» с гибридными или дизельными моторами. Однако это значит работать себе в убыток.

Можно, конечно, предположить, что к 2020 году автомобили LADA станут такими же технологически продвинутыми, комфортными и безопасными, как их европейские конкуренты, да еще по значительно более низким ценам. Что позволит резко нарастить продажи, а значит сделать производство гибридных и дизельных движков делом прибыльным. Однако если учесть, что в последние годы экспорт АВТОВАЗа в страны Европы (даже если прибавить к ним Украину) не превышал в лучшем случае и 8000 авто в год, сложно поверить, что ситуация изменится в ближайшие три года. А ведь любой экономист скажет, что выпуск 8000−10 000 гибридных автомобилей — дело невероятно убыточное (одна только Toyota ежегодно реализует около 1 млн. таких авто). Ориентироваться на внутренний рынок тоже бесполезно: из 44 млн. легковых авто, зарегистрированных в России на сегодняшний день, лишь около 12 000 — гибриды. И даже если представить, что свои движки АВТОВАЗу предоставят коллеги по альянсу Renault-Nissan. Ведь мало поставить под капот Vesta продвинутый силовой агрегат, его еще надо агрегатировать со всеми системами машины.