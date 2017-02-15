Ferrari презентует мощную F12 M в Женеве

Как сообщает британское издание Autocar, F12 M будет укомплектован тем же 6,3-литровым двигателем, которым оснащен гибридный суперкар LaFerrari, только, естественно, без дополнительного электромотора. С таким агрегатом автомобиль сможет разгоняться до первой сотни всего за 3,1 секунды. Предположительно, в паре с мотором будет трудиться семидиапазонная роботизированная коробка передач.

Гиперкар получит значительные изменения в оформлении экстерьера по сравнению с предшественником F12berlinetta. В их числе — новая оптика и модернизированная радиаторная решетка. В салоне автомобиля появится информационно-развлекательная система с двумя экранами, как в новом GTC4Lusso.

По предварительным данным, F12 M будет выпущен специальной серией в количестве от 80 до 100 автомобилей. Ориентировочная цена новинки составит 300 460 долларов.