Ford тестирует Focus нового поколения

На представленных изданием фотографиях хетчбэк запечатлен в плотном камуфляже, однако можно увидеть, что новое поколение модели получит другую переднюю оптику, нежели у предшественника. Задние фонари и бампер, предположительно, также будут выглядеть несколько иначе. В целом просматривается некое сходство с последним поколением Fiesta. Дебют новинки, вероятнее всего, состоится на одном из автомобильных салонов во второй половине 2018 года.

Напомним, на сегодняшний день российские покупатели могут приобрести «Фокус» в одном из трех вариантов кузова: цена на седан без учета скидок и бонусов начинается от 951 000 рублей, на хетчбэк — от 804 000 рублей, а универсал можно купить за 961 000 «деревянных».