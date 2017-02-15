С автомобильного рынка России исчезла четверть моделей

Как сообщает RNS со ссылкой на «Автостат инфо», за последние 13 месяцев с нашего рынка производители вывели 106 моделей — их общее число сократилось на 25,6%.

Наибольшие потери понес класс SUV, который лишился 30 моделей. В первую очередь это произошло из-за снижения продаж китайских брендов, которые впоследствии прекратили поставки некоторых кроссоверов в РФ, а также ухода с рынка Chevrolet и Opel. Модельная линейка гольф-класса обеднела на 14 моделей. Сегмент B потерял Alfa Romeo MiTo и Audi A1, а также Daewoo Nexia и Lada Samara, которых сменили автомобили нового поколения. Стоит отметить, что реорганизация практически не затронула представительский класс и сегмент легких коммерческих автомобилей.

Таким образом, в основном рынки покинули или устаревшие, или невостребованные модели. Но стоит также принимать в расчет и явно политические решения — вроде тотального ухода Opel и Chevrolet.