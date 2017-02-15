В Санкт-Петербурге началось производство нового Hyundai Solaris

К подготовке конвейера специалисты приступили еще в декабре минувшего года, а серийное производство началось сегодня.

Напомним, моторная линейка «Соляриса» новой генерации включает в себя 1,4- и 1,6-литровые агрегаты мощностью 99 и 123 л.с. соответственно. Что касается трансмиссии, покупателю предложены модификации с 6-ступенчатым «автоматом» и «механикой». По сравнению с предшественником автомобиль стал длиннее на 30 мм. Solaris уже в базовой комплектации оснащается системой ЭРА-ГЛОНАСС, датчиками давления в шинах и системой динамической стабилизации, а в качестве опции можно добавить камеру заднего вида, функцию дистанционного открывания багажника, обогрев задних сидений, руля и лобового стекла, а также навигационную систему и функцию Apple Сarplay и Android Auto.

Цены на модель нового поколения официально производителем пока не объявлены.