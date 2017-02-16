BMW выпустит конкурента Tesla Model 3 в 2021 году

Как сообщает издание Auto Express, в основу баварского электрокара ляжет концепт BMW Vision Next 100, который был представлен общественности в 2016 году. Для автомобиля разработают новые батареи, не исключается также появление модификаций с водородным двигателем. Машину оснастят системой автономного вождения третьего уровня, благодаря которой она сможет выполнять основные функции без участия водителя. Позже система будет доработана до четвертого и пятого уровней, где вмешательство человека не потребуется в принципе. По своим размерам новинка займет место между 3-й и 5-й сериями в модельной линейке.

Напомним, ранее представители BMW поделились своими планами на ближайшие четыре года, согласно которым производитель выпустит 28 новых или обновленных моделей.