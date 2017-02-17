KIA рассекретила характеристики Picanto третьего поколения

Picanto нового поколения преобразился как изнутри, так и снаружи. В салоне появилась современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и семидюймовым сенсорным экраном. Базовая комплектация включает в себя тканевые сиденья, однако за дополнительную плату можно выбрать обивку из искусственной кожи в одном из пяти цветовых решений. Гамма двигателей новинки будет представлена литровым турбомотором мощностью 97 л.с., литровым 66-сильным атмосферником и более мощным 1,2-литровым агрегатом мощностью 83 силы.
Субкомпактный KIA Picanto готовится к выходу на европейский авторынок. В преддверии премьеры производитель поделился некоторой информацией относительно новинки.
Picanto обзаведется и «заряженной» версией GT Line, которая продемонстрирует энергичный характер А-сегмента. Этот вариант имеет удлиненную колесную базу и более короткий передний свес, что придает машине спортивный вид.
Напомним, дебют Picanto третьего поколения состоится в марте на Женевском моторшоу. Первые машины, как сообщает Motor1, появятся у европейских дилеров весной, но ориентировочные цены на модель пока не называются.
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