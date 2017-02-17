KIA рассекретила характеристики Picanto третьего поколения

Picanto обзаведется и «заряженной» версией GT Line, которая продемонстрирует энергичный характер А-сегмента. Этот вариант имеет удлиненную колесную базу и более короткий передний свес, что придает машине спортивный вид.

Напомним, дебют Picanto третьего поколения состоится в марте на Женевском моторшоу. Первые машины, как сообщает Motor1, появятся у европейских дилеров весной, но ориентировочные цены на модель пока не называются.