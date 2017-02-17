Московская область — лидер по продажам поддержанных машин

По данным агенства «Автостат», в минувшем месяце в Московской области было реализовано 18,7 тысячи подержанных машин, что на 4% больше, чем в прошлом году. В Москве, ранее занимавшей первую позицию, продажи снизились на 18% до 17,6 тысячи автомобилей. Третьим стал Краснодарский край — в этом регионе обладателями автомобилей с пробегом стали 16,6 тысячи человек, что на 10% больше, нежели в январе 2016 года. ТОП-5 замыкает Санкт-Петербург (11,1 тысячи автомобилей; +1,5%) и Свердловская область (8,9 тысячи машин; -4,5%).

В целом объем продаж на вторичном рынке России составил 314,7 тысячи автомобилей — на 1,9% больше, чем годом ранее.