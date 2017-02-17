Седан DFM S30 покинул российский рынок

Фото: www.carnewschina.com
Седан DFM S30 китайской компании Dongfeng Motor ушел с российского рынка. Главной причиной прекращения поставок модели в нашу страну стал низкий спрос на нее.

Виктория Базылева

Машина появилась на нашем рынке в 2014 году, однако ее продажи не задались сразу. За последние 2,5 года все российские официальные дилеры смогли реализовать ничтожно мало седанов S30 — всего 750 штук. В последние месяцы они распродавали автомобили 2015 года выпуска по цене от 509 тысяч рублей с учетом различных спецпредложений — более «свежие» экземпляры в Россию вовсе не приезжали.

Напомним, на сегодняшний день бренд DFM представлен в России единственной моделью H30 Cross. В ближайшем будущем производитель обещает начать продажи нового кроссовера AX7, который должен появиться в шоурумах официальных дилеров в марте. Также в минувшем году на Московском автосалоне Dongfeng показал свой флагманский седан A9, но придет ли он на наш рынок до сих пор неизвестно.

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17 февраля 2017
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