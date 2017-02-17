В Китае состоялся дебют нового пикапа Maxus T60

Поначалу будут доступны передне- или полноприводные версии с 2,8-литровым дизельным турбомотором мощностью 150 л.с. и шестидиапазонным автоматом. Во втором полугодии в салонах появятся и бензиновые модификации с 1,8-литровым 133-сильным атмосферником и 197-сильным агрегатом с турбонаддувом. Кузов будет также представлен в двух вариантах: стандартный — 5365/1900/1809 — или удлиненный на 15 мм.

Оснащается новый Maxus T60 системами стабилизации, удержания автомобиля в полосе, мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Что касается безопасности, салон оборудован четырьмя подушками безопасности. Пикап в базовой комплектации обойдется в 14 550 долларов, а на дорогую версию установлена цена в размере до 29 200 «зеленых».

Напомним, ранее стало известно, что другой китайский производитель — Geely — готовит к выходу на рынок свой новый кроссовер.