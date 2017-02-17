Volkswagen Tiguan — самый продаваемый кроссовер в Европе

Самой популярной моделью в Европе по итогам месяца стала модель Volkswagen Golf, которая разошлась тиражом в 37 645 машин, что на 0,6% больше, нежели в январе прошлого года. Вторым в рейтинге востребованности оказался Ford Fiesta, чьи продажи выросли на 18% до 24 949 автомобилей. Renault Clio стал третьим — в пользу хетчбэка сделали выбор 24 696 человек, что на 16,9% больше прошлогоднего показателя. Замыкают пятерку лидеров модели немецкого гиганта Volkswagen: Polo (23 623 машин, -4,6%) и лидер сегмента SUV Tiguan новой генерации (21 849 экземпляров, +97,5%).

Среди автопроизводителей больше всех автомобилей в Европе удалось реализовать бренду Volkswagen — 138 650 штук. Мировой лидер Toyota оказалась в январе только на 10 месте с 58 411 машинами.

Напомним, в России продажи Tiguan нового поколения также уже начались. Цена на новинку установлена в диапазоне от 1 459 000 до 1 829 000 рублей в зависимости от комплетации.