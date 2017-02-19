Доля продаж российских автомобильных брендов на отечественном рынке растет

Так, по данным агентства «Автостат», в 2016 году реализация отечественных легковых автомобилей в России в общей сложности составила 284 200 штук, то соответствует доле в 21,6%. При этом аналитики агентства подчеркивают, что «до 2012 года включительно доля продаж отечественных автомобилей в нашей стране превышала 20%. В 2013 и 2014 годах она опустилась до 18% и 17% соответственно. Но с 2015 года, на фоне усиления кризиса и дальнейшего падения российского рынка, этот показатель стал расти. При этом доля продаж иномарок в прошлом году впервые за последние несколько лет опустилась ниже отметки в 80%».

Причины этого небольшого, но успеха ясны — изделия отечественного автопрома априори стоят дешевле иностранных аналогов, даже собираемых в нашей стране. При этом нельзя забывать, что в 2016 году практически все российские автозаводы или вывели на рынок принципиально новые модели, или серьезно обновили существующие (это касается и коммерческой техники, как легкой, так и тяжелой).

Однако почивать на лаврах не стоит, учитывая тот факт, что и иностранные бренды не дремлют. И после того, как в России начались продажи очень удачных кроссовера Hyundai Creta и седана Hyundai Solaris, нового SUV от Renault и появился ряд очень интересных предложений от Ford и Toyota, ситуация может измениться в любой момент. Особенно если учесть, что корейские бестселлеры уверенно сбрасывают с пьедестала самых продаваемых моделей не только зарубежных коллег, но и российских…