Спрос на микролитражки в России в январе не вырос, несмотря на бравурную статистику

Хотя, заметим, «успех» этот относительный, поскольку в абсолютных цифрах выглядит просто смехотворно. Так, лидер сегмента узбекский Ravon R2 нашел 159 хозяев, KIA Picanto — 106, Smart в разных версиях — 40 по версии «Автостат.Инфо» и 20 — по статистике АЕБ. А январские продажи FIAT 500 и вовсе стремятся к нулю — продано только два экземпляра.

При этом надо понимать, что такой «сумасшедший» рост продаж в первом месяце этого года по сравнению с тем же месяцем года минувшего вызван тем, что ни R2, ни Smart (и Fortwo, и Forfour) в январе 2016-го в нашей стране не продавались. Да и прием заказов на FIAT 500 начался только в середине декабря 2016, то есть первые реальные продажи пришлись, скорее всего, на конец зимы 2016-го. Что же касается корейского Picanto, то статистика его реализации даже ухудшилась (и это при том, что цены на модель, в отличие от остальной линейки бренда) не повышались. Кстати, не увеличивал свой прайс-лист на R2 и Ravon, так что эта иномарка оставалась одной из самых дешевых моделей в сегменте (который, кстати сказать, занимает только 0,42% российского рынка). И спрос на нее относительно стабилен из месяца в месяц.

Одним словом, никакого бешенного роста в этом классе, как и повышенного к нему интереса покупателей как не было, так и нет.