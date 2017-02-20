Объявлены цены на обновленный Audi RS 3

Под капотом RS 3 расположился 2,5-литровый турбомотор мощностью до 400 л.с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой S tronic. Полноприводный седан способен разменять первую сотню за 4,1 секунды и разогнаться до максимальной отметки в 280 км/ч. На североамериканском рынке машина будет представлена в семи цветовых исполнениях. Уже в базовой комплектации покупателю доступны 19-дюймовые легкосплавные диски, спортивные сиденья и система удержания автомобиля в полосе.

Напомним, на российский рынок модель RS 3 не поставляется. В нашей стране из линейки «заряженных» ингольштадских машин продаются RS 6 Avant performance по цене от 7 660 000 рублей, RS 7 Sportback performance — от 8 млн. рублей, а также ограниченные серии TT RS Coupe и Roadster.