Названы самые ожидаемые премьеры Женевского автосалона

Фото: www.chipsaway.co.uk
9 марта распахнет свои двери один из крупнейших ежегодных автомобильных салонов. Журналисты составили свой ТОП-5 самых ожидаемых новинок, премьеры которых состоятся в Женеве.

Виктория Базылева

Компания Audi покажет на Женевском моторшоу «заряженный» хетчбэк RS 3 Sportback, под капотом которого поселился 2,5-литровый пятицилиндровый мотор мощностью 400 л.с. Автомобиль разгоняется до сотни за 4,1 секунды, а его максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 250 или же 280 км/ч — за дополнительную плату. Стартовая цена новинки — 54 600 евро, появится ли она в дальнейшем в России, пока не известно.

В начале марта дебютирует и Volvo XC60, который будет оснащаться трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными турбодвигателями. В качестве трансмиссии выступят шестиступенчатые «механика» и «автомат», а также восьмидиапазонная АКП.

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi готовит к премьере кроссовер Eclipse Cross, информация о котором держится в секрете. Компактный SUV станет серьезным конкурентом для другой японской модели — Nissan Qashqai. Интригу сохраняет и компания Subaru — кроссовер XV, о котором пока ничего неизвестно, дебютирует в начале марта, а во втором полугодии появится на рынке России.

BMW привезет в Женеву сразу три новинки, среди которых рестайлинговая 4 серия, универсал 5 серии Туринг и гибридный спортивный автомобиль i8 Protonic Frozen Black Edition.

Напомним, Женевский автомобильный салон будет принимать посетителей с 9 по 19 марта — в этом году моторшоу пройдет в 87 раз.

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20 февраля 2017
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