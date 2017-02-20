Названы самые ожидаемые премьеры Женевского автосалона

Компания Audi покажет на Женевском моторшоу «заряженный» хетчбэк RS 3 Sportback, под капотом которого поселился 2,5-литровый пятицилиндровый мотор мощностью 400 л.с. Автомобиль разгоняется до сотни за 4,1 секунды, а его максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 250 или же 280 км/ч — за дополнительную плату. Стартовая цена новинки — 54 600 евро, появится ли она в дальнейшем в России, пока не известно.

В начале марта дебютирует и Volvo XC60, который будет оснащаться трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными турбодвигателями. В качестве трансмиссии выступят шестиступенчатые «механика» и «автомат», а также восьмидиапазонная АКП.