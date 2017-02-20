Новый Hyundai i30 Wagon дебютирует в марте

Новый автомобиль по вместимости перегонит предшественника: его длина составит 4340 мм, ширина — 1795 мм, а багажное отделение увеличится на 17 л до 395 литров. Как предполагают специалисты издания Autoexpress, силовые агрегаты останутся теми же, что и у хетчбэка i30: три бензиновых мотора мощностью 100, 120 и 140 л.с., а также три дизельных — 95,110 и 136 сил.

Очевидно, более подробную информацию по новинке производитель рассекретит во время официальной премьеры, которая состоится в Женеве в начале марта.

Напомним, в настоящее время на российском рынке i30 представлен в кузове хетчбэк, его минимальная цена составляет 869 900 рублей.