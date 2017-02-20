Кто кого: новый Hyundai Solaris и пять его конкурентов

Что примечательно, в самом простом варианте исполнения новый седан оказался на 20 000 рублей дешевле старого — автомобиль с 1,4-литровым антиналоговым мотором мощностью 99 сил и шестискоростной «механикой» обойдется в 599 000 «деревянных». Правда, за эти деньги покупатели получат машину в довольно скудном оснащении. Из благ цивилизации тут найдутся лишь фронтальные подушки безопасности, передние стеклоподъемники, система стабилизации, индикатор давления в шинах и антипробуксовочная система.
За кондиционер, «музыку», мультифункциональное рулевое колесо, USB-слот, подогрев передних кресел и боковых зеркал придется доплатить немногим больше 100 000 рублей. Хотите шестиступенчатый «автомат» — готовьте 40 000 сверху. Более мощный, 123-сильный двигатель, продвинутая мультимедиа с навигацией, климат-контроль и датчики парковки потребуют доплаты еще в 150 000.
А со всеми плюшками-ватрушками, вроде камеры заднего вида, функции дистанционного открывания багажника, бесключевого доступа в салон и запуска мотора с кнопки, боковых шторок безопасности, обогрева задних сидений, руля и лобового стекла, включая форсунки стеклоочистителей, «кореец» потянет на 980 000 рублей. Спору нет — уже не дешево, но давайте посмотрим, что могут предложить конкуренты.
KIA RIO
Базовый (читай — пустой) «Рио» с 1,4-литровым 107-сильным движком и «уставшей» пятиступенчатой «механикой» выйдет на 40 000 рублей дороже стандартного «Соляриса». Из прелестей жизни тут разве что передние подушки безопасности и ABS. Да и «тигриный нос» Питера Шрайера за пять с лишним лет уже порядком поднадоел. Впрочем, по осени корейцы привезут к нам новое поколение KIA Rio, а пока прибавляйте к первоначальному прайсу 30 000 рубликов за кондиционер и морально устаревший четырехдиапазонный «автомат». Самая простая аудиосистема выудит из кошелька будущих владельцев еще 20 000.
Старшая версия с таким же, как у Solaris 1,6-литровым мотором, агрегатированным с механической «шестиступкой», обойдется в 739 900 целковых, на 10 000 дороже выйдет «автоматическая» модификация с коробкой о шести ступенях. За «теплый» набор без учета подогрева заднего дивана, полный электропакет и климат-контроль придется раскошелиться на 804 900 рублей, а «топовый топ» с крутым мультимедийно-навигационным центром, Bluetooth и Start-Stop попросит прибавки в 130 000 «деревянных». Да, почти на полтинник дешевле своего собрата, но по части оснащения «Рио» все же заметно отстает.
RENAULT LOGAN
В плане оборудования у «Логана» картина еще более скверная. Впрочем, дешевле и ценник. Первоначальная версия авто с откровенно дохлым 82-сильным движком, сопряженным с пятиступенчатой «механикой», стоит без малого 480 000 рублей. В эту сумму оценивается машина с антиблокировочной системой тормозов и одной-единственной подушкой безопасности, положенной водителю. Мечтаете о двух педалях — готовьтесь выложить еще около 100 000, причем речь идет о модификации с дерганной и «тупой» роботизированной коробкой с одним сцеплением.
Задумчивый гидромеханический «автомат» с четырьмя ступенями, работающий в паре с 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с., заставит опустошить карман на 620 000 в российской валюте. В довесок к агрегатам покупатели получат подогрев передних кресел и электрические стеклоподъемники, да и то лишь на передних дверях. Доплата за 113-сильный двигатель вкупе с «механикой», а также кондиционер, подушку безопасности переднего пассажира, центральный замок и подогрев боковых зеркал с электроприводом составит не менее 10 000 «деревянных».
А при желании оснастить машину задними электростеклоподъемниками, климат и круиз-контролем придется расстаться с 740 000 кровно заработанных. Необходимость установки мультимедийно-навигационного комплекса с Bluetooth-модулем выльется в дополнительные 16 000, а ESP — в 12 000 рублей. Иначе говоря, Renault Logan — автомобиль из серии «дешево, но сердито».
NISSAN ALMERA
Японский седан, разменявший пятый год, определенно нуждается в обновлении. Мало того, что он непривлекателен внешне, так еще и довольно беден в плане оснащения. В «базе» за немалые 611 000 рублей ничего, кроме электростеклоподъемников передних дверей и антиблокировочной тормозной системы, в общем-то, и нет. Мотор здесь для всех версий безальтернативный — тот же агрегат, что и у «Логана» — мощностью 102 силы, снятые с объема 1,6 л. Аналогичная ситуация и с коробками — пятискоростная «механика» и видавший виды четрыхступенчатый «автомат». Причем за две педали придется отдать аж 722 000 отечественных дензнаков.
Самая дешевая версия с наличием центрального замка и подогрева передних сидений выйдет в 637 000, а комплектация с кондиционером — на 30 000 дороже. Мечтаете почувствовать себя современным водителем, имеющим в своем авто USB, Bluetooth и «музыку», — доставайте из закромов 692 000 рублей. А уж самая нарядная Almera с навигацией, модным тачскрином в центральной консоли и электрическими стеклоподъемниками в задних дверях, потребует не менее 782 000 российских «фантиков». Но зачем переплачивать за «Альмеру», если есть родственный «Логан»?
LADA VESTA
Удивительно неплохо для автомобиля отечественного производства нашпигован флагманский седан АВТОВАЗа. За 545 900 рублей будущим владельцам достанется машина с адекватным 1,6-литровым 106-сильным мотором, контактирующим с пятиступенчатой механической коробкой передач. В плане оснащения она порадует парой подушек безопасности, передними электростеклоподъемниками, ABS с функцией распределения тормозных усилий, системой помощи при старте на подъеме, подогревом передних кресел и центральным замком. Доплата за кондиционер составит 25 000, а за неудачный однодисковый «робот» — еще столько же. Правда, в довесок ко всему сюда добавятся аудиосистема с возможностью подключения дополнительных USB-устройств и беспроводной Bluetooth-модуль.
В полном фарше «Лада» отнимет у покупателя не менее 735 900 рублей, предложив взамен более мощный, 122-сильный двигатель, боковые подушки, обогрев лобового стекла, мультируль, круиз и климат-контроль, камеру заднего вида, датчики дождя и света, а также опциональную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и встроенной навигацией.
Хотите быть самым крутым — добавьте еще без малого 30 000, и станете владельцем юбилейной версии LADA Vesta с черной крышей, дизайнерскими дисками из легкого сплава и оригинальными шильдиками. Конечно, до «Соляриса» она еще не доросла, но с учетом того, как быстро в последнее время эволюционирует АВТОВАЗ, расслабляться корейцам не стоит.
VOLKSWAGEN POLO
Безусловно, немецкий седан является лучшим автомобилем в своем сегменте, как с точки зрения ездовых повадок, так и по уровню комфорта и эргономики. Однако и стоит он со всеми наворотами без малого 1 000 000 рублей. В эту сумму оценивается машина в версии GT с 1,4-литровым 125-сильным турбомотором, агрегатированным шустрым семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Тут вам и мультимедиа, позволяющая управлять функциями смартфона со штатного дисплея, и камера заднего вида, и парктроники по кругу, и боковые «эйрбеги», и зеркало заднего вида с автозатемнением, и электропакет полнее некуда, включая подогрев лобового стекла, круиз и климат-контроль.
Версия победнее с двигателем мощностью 110 л.с. в компании с четырехдиапазонной АКП обойдется в 726 000 целковых, а с шестискоростной «механикой» — в 679 900. Авто с базовым 90-сильным агрегатом и пятиступенчатой «механикой» выйдет на 900 рублей дороже стнадартной комплектации Hyundai Solaris. Как и «корейцу» в первоначальном варианте исполнения Polo особо похвастать нечем — пожалуй, лишь фронтальными подушками безопасности, ABS, центральным замком и электрическими стеклоподъемниками (правда, на всех дверях). Пусть «Фольксваген» и дороже «Соляриса», но как уже было сказано, объективно интереснее.