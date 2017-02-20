Кто кого: новый Hyundai Solaris и пять его конкурентов

RENAULT LOGAN

В плане оборудования у «Логана» картина еще более скверная. Впрочем, дешевле и ценник. Первоначальная версия авто с откровенно дохлым 82-сильным движком, сопряженным с пятиступенчатой «механикой», стоит без малого 480 000 рублей. В эту сумму оценивается машина с антиблокировочной системой тормозов и одной-единственной подушкой безопасности, положенной водителю. Мечтаете о двух педалях — готовьтесь выложить еще около 100 000, причем речь идет о модификации с дерганной и «тупой» роботизированной коробкой с одним сцеплением.

Задумчивый гидромеханический «автомат» с четырьмя ступенями, работающий в паре с 1,6-литровым мотором мощностью 102 л.с., заставит опустошить карман на 620 000 в российской валюте. В довесок к агрегатам покупатели получат подогрев передних кресел и электрические стеклоподъемники, да и то лишь на передних дверях. Доплата за 113-сильный двигатель вкупе с «механикой», а также кондиционер, подушку безопасности переднего пассажира, центральный замок и подогрев боковых зеркал с электроприводом составит не менее 10 000 «деревянных».

А при желании оснастить машину задними электростеклоподъемниками, климат и круиз-контролем придется расстаться с 740 000 кровно заработанных. Необходимость установки мультимедийно-навигационного комплекса с Bluetooth-модулем выльется в дополнительные 16 000, а ESP — в 12 000 рублей. Иначе говоря, Renault Logan — автомобиль из серии «дешево, но сердито».