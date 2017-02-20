Опубликованы снимки нового китайского кроссовера Haima

Официальные изображения нового кроссовера Haima S5 Young опубликованы этим китайским автопроизводителем. Ожидается, что премьера модели состоится примерно через месяц.

Максим Строкер

Новый «молодежный» кроссовер Haima S5 Young будет представлен публике в марте 2017 года. В преддверии этого события китайский автопроизводитель распространил фотографии машины. Как и большинство моделей марки, отчаянно подражающей дизайну Mazda, эта китайская машина будет поразительно похожа на кроссовер японского бренда. Согласно предварительным данным, длина S5 Young составит 4,19 метра, ширина 1,76, а высота 1,63 метра. Колесная база равняется 2,56 метра.

Сообщается, что кроссовер Haima S5 Young получит в качестве мотора 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 122 л.с. В трансмиссии будет применяться либо 5-скоростная «механика, либо вариатор. Судя по всему, машина, согласно старинной китайской традиции, будет оснащаться исключительно передним приводом, а «кроссоверным» будет лишь ее кузов. В список опций S5 Young входят система ESP, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, парктроник, камера заднего вида и кондиционер, а также панорамный люк.

кроссоверы
20 февраля 2017
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