Опубликованы снимки нового китайского кроссовера Haima

Новый «молодежный» кроссовер Haima S5 Young будет представлен публике в марте 2017 года. В преддверии этого события китайский автопроизводитель распространил фотографии машины. Как и большинство моделей марки, отчаянно подражающей дизайну Mazda, эта китайская машина будет поразительно похожа на кроссовер японского бренда. Согласно предварительным данным, длина S5 Young составит 4,19 метра, ширина 1,76, а высота 1,63 метра. Колесная база равняется 2,56 метра.

Сообщается, что кроссовер Haima S5 Young получит в качестве мотора 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 122 л.с. В трансмиссии будет применяться либо 5-скоростная «механика, либо вариатор. Судя по всему, машина, согласно старинной китайской традиции, будет оснащаться исключительно передним приводом, а «кроссоверным» будет лишь ее кузов. В список опций S5 Young входят система ESP, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, парктроник, камера заднего вида и кондиционер, а также панорамный люк.