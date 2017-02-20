В России начались продажи Geely Emgrand GT

Моторная гамма переднеприводного бизнес-седана представлена 2,4-литровым атмосферным агрегатом мощностью 148 л.с. и 1,8-литровым турбодвигателем в 163 силы. Коробка — безальтернативный шестиступенчатый «автомат».

Базовая версия Standard включает в себя системы динамической стабилизации и помощи при экстренном торможении, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, задние парктроники, датчик дождя и освещеннности, а также обогрев зеркал. Впрочем, «АвтоВзгляд» уже рассказывал об оснащении новинки.

Напомним, производство Geely Emgrand GT налажено на заводе «БелДжи» в Белоруссии. Гарантия на новый автомобиль составляет 5 лет или 150 000 километров пробега — в зависимости от того, что наступит ранее.