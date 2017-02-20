Выпуск легковых авто в России увеличился на 68%

При этом руководством предприятий Ford Sollers, которые раньше работали 4 дня в неделю, было принято решение о переходе на полноценную пятидневную неделю в связи с началом выпуска новых моделей. На Ульяновском автозаводе, напротив, проводились ремонтно-профилактические работы, поэтому предприятие почти целый месяц было закрыто.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Московской области и представители компании Daimler подписали соглашение о начале строительства завода Mercedes в Подмосковье. Предполагается, что на новом предприятии в Солнечногорском районе в первое время будут выпускать пять моделей легковых автомобилей марки.