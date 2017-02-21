Ford начал продавать в России новый фургон

Речь идет о новом фургоне-рефрижераторе, разработанном при поддержке R&D центра Ford Sollers и доступного в версиях со всеми модификациями изотермических фургонов Ford Transit с короткой, средней и длинной колесной базой. На автомобили предоставляется гарантия сроком на 2 года без ограничения пробега. Гарантия на холодильное оборудование от компаний HThermo (Корея), Thermo King (США), Zanotti (Италия) предоставляется производителями рефрижераторных установок.

«Фордовские» рефрижираторы вооружены дизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л мощностью 125 и 155 л.с. агрегатированными с 6-ступенчатой МКП, а объем грузового пространства автомобиля может достигать 23 м³. Новые спецверсии доступны к заказу в сети специализированных Transit-центров. Ориентировочная цена — около 2 млн. Немало, если учесть, что изотермический фургон на базе «Газель NEXT» стоит в два раза дешевле.