KIA Rio четвертого поколения замечен в Тольятти

Новый «Рио» тщательно «спрятан» от посторонних глаз, однако можно увидеть, что автомобиль отличается от предшественника как минимум формой окон и ручками дверей. Дизайн экстерьера несколько схож с моделью KIA K2, которая представлена на китайском рынке.

По неподтвержденным данным, Rio нового поколения будет оснащаться 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. и 123-сильным двигателем рабочим объемом 1,6 литра.

Технические характеристики пока производителем не разглашаются. В настоящее время известно лишь, что начало продаж запланировано на третий квартал текущего года, а собираться модель будет на предприятии в Санкт-Петербурге.