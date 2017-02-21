KIA Rio четвертого поколения замечен в Тольятти

Фото: www.tltonline.ru
Прототип KIA Rio нового поколения был замечен во время прохождения дорожных тестов на дорогах Тольятти, сообщают местные СМИ. Ожидается, что российские продажи новинки начнутся уже в третьем квартале нынешнего года.

Виктория Базылева

Новый «Рио» тщательно «спрятан» от посторонних глаз, однако можно увидеть, что автомобиль отличается от предшественника как минимум формой окон и ручками дверей. Дизайн экстерьера несколько схож с моделью KIA K2, которая представлена на китайском рынке.

По неподтвержденным данным, Rio нового поколения будет оснащаться 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. и 123-сильным двигателем рабочим объемом 1,6 литра.

Технические характеристики пока производителем не разглашаются. В настоящее время известно лишь, что начало продаж запланировано на третий квартал текущего года, а собираться модель будет на предприятии в Санкт-Петербурге.

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21 февраля 2017
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