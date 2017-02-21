Mercedes-AMG привезет в Женеву купе GT4

Новое четырехдверное купе освоит модульную платформу MRA, знакомую нам по модификациям C 63, E 63 и S 63. В качестве основных материалов при разработке кузова использовались алюминий и высокопрочная сталь. Предполагается, что полноприводный автомобиль будет вооружен четырехлитровым бензиновым битурбированным V8 мощностью более 600 л.с. и автоматической коробкой Speedshift MCT.

Премьера Mercedes-AMG GT4 состоится на Женевском моторшоу в марте, а в продаже автомобиль должен появиться уже в следующем году. Стоит также отметить, что главными конкурентами новинки на авторынке называются Porsche Panamera, BMW 6-й серии Gran Coupe и Audi RS 7.