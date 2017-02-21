Опубликованы фотографии Alpine A120 с тестов в Париже

Фото: www.motor1.com
Закамуфлированный прототип Alpine A120 был замечен во время ночных дорожных тестов в Париже. Как сообщает издание Motor1, Renault переходит к финальным тестам новинки — очевидно, официальная премьера, состоится совсем скоро.

Виктория Базылева

Модель выполнена в духе дизайна Alpine — основной акцент сделан на улучшение аэродинамических показателей. Известно, что в конструкции широко применяется алюминий, ровное днище значительно снижает коэффициент сопротивления, а диффузор заднего бампера оптимизирует направление воздушного потока.

Точной информации относительно силового агрегата новинки пока нет — по предварительным данным спорткар получит 1,8-литровый турбомотор или более мощный двухлитровый. Предполагается, что Alpine A120, чье название, к слову, еще не утверждено, будет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды.

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21 февраля 2017
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