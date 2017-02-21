Почему американцы не будут покупать китайские автомобили

Фото: eng.namonitore.ru
Убедить американских водителей покупать китайское не удается пока никакими силами. Уже десять лет компании из Поднебесной пытаются прорваться на самый лакомый в мире рынок, но безуспешно — не помогают никакие ухищрения.

Эдуард Раскин

Казалось бы, это аксиома, которая не требует доказательств — китайские авто в Америке никто не ждет. И тем не менее, попытки переломить ситуацию продолжаются непрерывно: в следующем году, например, экспорт легковушек и кроссоверов в Новый свет собирается наладить Guangzhou Automobile Group Co.

Так чем же объясняются тотальные неудачи брендов из Китая при том, что и японские, и корейские машины нашли возможность подружиться с тамошним потребителем? В первую очередь, желанием руководства китайских компаний получить все и сразу, плохим знакомством с особенностями психологии продаж на американским рынке и непоколебимой верой в то, что успех дома автоматически гарантирует победу в любой другой стране мира. По крайней мере, так считают эксперты агентства Bloomberg.

Конкретно американцы не приемлют следующее. Во-первых, их напрягает отсутствие китайских автопроизводителей в списке 100 лучших брендов, опубликованном американскими исследовательскими институтами. Во-вторых, пугает низкие качество и ненадежность продукции. В-третьих, настораживает несоответствие строгим нормам, регулирующим выбросы вредных веществ в атмосферу. И в-четвертых, бесит привычка копировать экстерьер машин известных марок.

Фото: www.todayonline.com

Это то, что касается покупателей. Но и сами китайские компании оказываются не готовы к жесткой конкуренции, ибо зародились и развивались в тепличных условиях своей стремительно растущей экономики. Они не считают нужным вкладывать значительные средства в рекламу и продвижение своего товара на постоянной основе, расценивая это как что-то лишнее и даже вредное. В лучшем случае китайцы ограничатся разовыми краткосрочными промо-кампаниями. А уж речи о том, чтобы нанять в качестве лица своей продуктовой линейки какого-нибудь Месси, да еще и за 200 млн. долларов, в принципе быть не может. А ведь помимо затрат на маркетинг им придется изрядно поиздержаться, создавая с нуля дилерскую и сервисную сеть.

Говоря конкретно о Guangzhou Automobile Group Co, надо заметить, что даже само время выхода на американский рынок выбрано не очень удачно. Новоизбранный президент Дональд Трамп во всеуслышание объявил, что будет предпринимать все возможные меры для возрождения американской автомобильной индустрии и вставлять палки в колеса иностранным производителям.

В целом, проблемы у китайских производителей на рынке США — за исключением пары специфических моментов вроде экологии и Трампа — весьма похожи на те, с которыми они безуспешно борются и в нашей стране. Не находите?

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21 февраля 2017
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