Почему американцы не будут покупать китайские автомобили

Казалось бы, это аксиома, которая не требует доказательств — китайские авто в Америке никто не ждет. И тем не менее, попытки переломить ситуацию продолжаются непрерывно: в следующем году, например, экспорт легковушек и кроссоверов в Новый свет собирается наладить Guangzhou Automobile Group Co.

Так чем же объясняются тотальные неудачи брендов из Китая при том, что и японские, и корейские машины нашли возможность подружиться с тамошним потребителем? В первую очередь, желанием руководства китайских компаний получить все и сразу, плохим знакомством с особенностями психологии продаж на американским рынке и непоколебимой верой в то, что успех дома автоматически гарантирует победу в любой другой стране мира. По крайней мере, так считают эксперты агентства Bloomberg.

Конкретно американцы не приемлют следующее. Во-первых, их напрягает отсутствие китайских автопроизводителей в списке 100 лучших брендов, опубликованном американскими исследовательскими институтами. Во-вторых, пугает низкие качество и ненадежность продукции. В-третьих, настораживает несоответствие строгим нормам, регулирующим выбросы вредных веществ в атмосферу. И в-четвертых, бесит привычка копировать экстерьер машин известных марок.