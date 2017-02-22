Названы сроки начала российских продаж внедорожника KIA Mohave

Самая крупная модель в линейке корейского производителя получила более современный облик и стала еще представительнее. Изменились передний и задний бамперы, над противотуманными фарами появились светодиодные дневные ходовые огни. Решетка радиатора щеголяет теперь хромированной отделкой. В палитру цветов окраски кузова добавились синий и коричневый.

Рулевое колесо с новой формой обода обеспечивает более удобный хват. Приборная панель Supervision диагональю 4,2 дюйма отображает наиболее важную информацию для водителя. От солнечного света она прикрыта защитным козырьком с кожаной отделкой. Декоративные вставки «под дерево» создают более премиальные ощущения в салоне. Впервые в истории модели появился вариант обивки салона кожей Nappa черного или коричневого цвета с ромбовидной прострочкой.

Автомобили оборудуются системами контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом и кругового обзора. Как и все остальные модели российской линейки обновленный Mohave оснащается системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС».