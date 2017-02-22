Новый Citroёn C3 Picasso проходит последние тесты

Несмотря на плотный камуфляж можно заметить, что минивэн не подвергся кардинальным изменениям — автомобиль представлен в своем привычном виде. Как сообщает ресурс Motor1, новый C3 Picasso построен на той же платформе PF1, что и Opel Crossland X, да и выпускаться будет там же — на предприятии General Motors в испанской Сарагосе.

Предполагается, что моторная линейка новинки будет включать в себя литровый PureTech мощностью 68 л.с., 1,2-литровый мотор в 82 или 110 силы, а также турбодизельный агрегат объемом 1,6 литра мощностью 75, 99 и 120 «лошадей». В качестве трансмиссии будет предлагаться как «механика», и так шестиступенчатый «автомат».