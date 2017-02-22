Сadillac выпустил новую версию седана CTS-V

Фото: GM
Один из самых шустрых серийных седанов в мире — Cadillac CTS-V, под чьим капотом установлен 649-сильный V8 объемом 6,2 литра, обзавелся эксклюзивным пакетом Carbon Black Edition. Премьера автомобиля в новом варианте исполнения состоится на предстоящем Женевском автосалоне.

Вячеслав Василенко

Впрочем, уже известно, что машине достались глянцевая решетка радиатора, дизайнерские алюминиевые колесные диски After Midnight, оригинальный аэродинамический обвес, включая сплиттер, спойлер и диффузоры.

В салоне новинку отличают спортивные кресла Recaro с обивкой из кожи Mulan и регулировками по 16 направлениям, а также черные и карбоновые элементы отделки интерьера. Помимо прочего, для Cadillac CTS-V Carbon Black Edition будут доступны четыре новых цвета кузова, включая перламутровый Crystal White Tricoat.

Стоит добавить, что в России автомобиль можно заказать по цене от 6 490 000 рублей.

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22 февраля 2017
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