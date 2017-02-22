Сadillac выпустил новую версию седана CTS-V

Впрочем, уже известно, что машине достались глянцевая решетка радиатора, дизайнерские алюминиевые колесные диски After Midnight, оригинальный аэродинамический обвес, включая сплиттер, спойлер и диффузоры.

В салоне новинку отличают спортивные кресла Recaro с обивкой из кожи Mulan и регулировками по 16 направлениям, а также черные и карбоновые элементы отделки интерьера. Помимо прочего, для Cadillac CTS-V Carbon Black Edition будут доступны четыре новых цвета кузова, включая перламутровый Crystal White Tricoat.

Стоит добавить, что в России автомобиль можно заказать по цене от 6 490 000 рублей.