Начались российские продажи нового MINI Countryman

Семейство «Кантримэнов» представляет собой три бензиновые версии Cooper, Cooper ALL4, Cooper S ALL4, и две дизельные — Cooper D ALL4, Cooper SD ALL4. Бензиновые модификации оснащаются полуторалитровым и двухлитровым двигателями мощностью 136 и 192 л.с. соответственно, а дизельная моторная линейка представлена двухлитровыми 150- и 190-сильными агрегатами. В качестве трансмиссии выступает «механика» и «автомат», привод предлагается передний или полный. Что касается обновлений, то автомобиль второго поколения обзавелся центральной панелью с сенсорным экраном, крышкой багажника с электроприводом, а также скамейкой для пикника на двоих.

Компактный кроссовер в стандартной комплектации продается по цене от 1 690 000 рублей, а за топовую версию SD Countryman ALL4 покупателю придется выложить от 2 290 000 «деревянных». Стоит отметить, что автомобили бренда MINI особой популярность среди российских автолюбителей не пользуются — в минувшем месяце было реализовано всего 70 автомобилей по всей стране.