Опубликованы изображения пикапа от BMW

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Премиальный баварский бренд, особо не афишируя свои планы, на всякий случай готовит ответ закоренелым врагам из Штутгарта. Если, паче чаяния, разрабатываемый компанией Daimler пикап будет пользоваться спросом на рынке, то и BMW немедленно выпустит на рынок свой «грузовичок».

Эдуард Раскин

Конечно, баварцы никогда не будут демонстрировать публике свои разработки, пока они не пройдут полную обкатку и не будут готовы к внедрению в серийное производство. Но никто же не мешает поспекулировать на «горячей» теме, особенно малоизвестным эстонским дизайнерам. И вот некий Райн Приск, вооружившись «Фотошопом», слепил весьма правдоподобный образ пикапа от BMW. За основу художник, конечно же, взял экстерьер баварских кроссоверов, но не стал его прямолинейно копировать, а позволили себе немного пофантазировать. Результат получился вполне достойным. Впрочем, если «гровичок» и увидит свет, он наверняка не будет выглядеть так.

Напомним, что концепт Mercedes-Benz X-Class был представлен в 2016 году, а в продажу его планируется запустить в 2018-м. Скорее всего, пикапы от премиальных брендов пользоваться популярностью в мире не будут, и дизайнеры в основном рассчитывают на богатейший американский рынок, где этот класс автомобилей весьма уважаем покупателями.

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27 февраля 2017
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