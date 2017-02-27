Опубликованы первые фотографии нового Volkswagen Arteon

Немецкий производитель показал два тизерных изображения: на одном — решетка радиатора, на втором — задний фонарь и покатая крыша.

Предполагается, что оснащаться купеобразный автомобить будет чехтырехцилиндровыми 1,8- и 2,0-литровыми турбомоторами, а также роботизированной коробкой передач DSG.

В официальном пресс-релизе Volkswagen называет новый четырехдверный седан Arteon Gran Turismo. Подробной технической информации производитель пока не сообщает — очевидно, мы узнаем ее в начале марте во время презентации модели на моторшоу в Женеве.

Новая модель станет наследником седана Passat CC, который, напомним, в России уже не продается.