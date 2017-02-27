Производство автомобилей в Санкт-Петербурге выросло в 2,5 раза

Как сообщает агенство «Auto-Dealer-СПб», в январе текущего года с конвейеров предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге, сошло 25 200 легковых автомобилей, что на 240% больше, нежели в прошлом году. Как пояснили эксперты, стремительным рост выглядит на фоне низкого показателя января 2016 года, когда завод Hyundai был закрыт для подготовки к выпуску кроссовера Creta. Увеличение производства зафиксировано также на предприятии Toyota, где нарастили объем за счет сборки новой RAV4, и на заводе Nissan — спрос на автомобили марки стабильно высокий.

Доля автопрома Северной столицы по итогам января составила 32%, показав рост на 6,4%. Стоит отметить, что аналитики прогнозируют снижение динамики производства в Санкт-Петербурге, однако общий годовой объем все равно вырастет.