Suzuki тестирует обновленную Vitara

Кроссовер Suzuki Vitara получит новый дизайн решетки радиатора и переднего бампера. Об этом свидетельствуют изображения машины, опубликованные в интернет. Кроме того, косметические изменения должны коснуться и салона машины. С технической точки зрения авто изменений получить не должно. В российском представительстве компании Suzuki порталу «АвтоВзгляд» подтвердили факт предпремьерных испытаний обновленного кроссовера Vitara, и заверили, что в 2017 году ожидать появления рестайлинговой машины на российском рынке точно не стоит.