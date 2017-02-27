Suzuki тестирует обновленную Vitara

Кроссовер Suzuki Vitara получит новый дизайн решетки радиатора и переднего бампера. Об этом свидетельствуют изображения машины, опубликованные в интернет. Кроме того, косметические изменения должны коснуться и салона машины. С технической точки зрения авто изменений получить не должно. В российском представительстве компании Suzuki порталу «АвтоВзгляд» подтвердили факт предпремьерных испытаний обновленного кроссовера Vitara, и заверили, что в 2017 году ожидать появления рестайлинговой машины на российском рынке точно не стоит.
Представителm японского автопроизводителя подтвердил, что компания готовит новую версию кроссовера. Однако точная дата его появления на российском рыке пока не определена.