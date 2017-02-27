Volvo рассекретила внешний вид нового XC60

На фотографии автомобиль запечатлен спереди — внешний вид, судя по всему, новинка унаследовала от старшего брата XC90. На других снимках кроссовера видно, что модель получила вертикальные задние фары — опять же, как у XC90. Вероятнее всего, в салоне машины поселится модернизированная информационно-развлекательная система, а для удобства водителя приборная панель станет цифровой.

Напомним, что по предварительным данным моторная линейка будет включать в себя двухлитровые бензиновые и дизельные турбированные двигатели мощностью от 150 до 300 л.с., которые будут работать в паре с шестиступенчатой «механикой», а также шести- или восьмидиапазонным «автоматом».

Как сообщает Autocar, на рынке Великобритании кроссовер XC60 появится уже весной, а его британская цена будет начинаться от 35 000 евро. Основными конкурентами новинки называются BMW X3 и Audi Q5.