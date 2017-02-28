Daewoo Matiz — лидер среди малолитражек на вторичном рынке России

Как сообщает агенство «Автостат», в январе было реализовано 2350 «Матизов», что на 12,7% меньше, чем в первом месяце минувшего года. Второй по популярности стала «Ока», продажи которой также сократились на 11,7% до 1300 автомобилей. Модель KIA Picanto финишировала третьей — в ее пользу сделал выбор 341 человек, а падение продаж по сравнению c январем 2016 года составило 19,6%. Лидерскую пятерку замыкают автомобили Chevrolet Spark (256 машин, -22,9%) и Peugeot 107 (105 единиц, -14,6%).

Стоит также отметить, что в минувшем месяце российскими автолюбителями было приобретено всего 5042 машины с пробегом А-класса, что в сравнении с прошлогодним показателем меньше на 12,77%.