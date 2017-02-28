Jaguar Land Rover рассказали о F-PACE, XF и XE 2018 модельного года

Владельцы XF и XE 2018 модельного года смогут самостоятельно регулировать настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления с помощью системы Configurable Dynamics, которая включает в себя обычный и динамичный режимы. Список электронных ассистентов также пополнился системой определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля, работающей с камерами кругового обзора — благодаря новой функции водитель будет чувствовать себя увереннее в условиях ограниченной видимости. Технология Dual View, которая позволяет водителю и пассажирам получать доступ к мультимедийной системе InControl Touch Pro с помощью одного десятидюймового дисплея, также доступна в модельной линейке 2018 года.

Незначительные изменения затронули и оформление интерьера — модернизированные сиденья в моделях F-PACE и XF получили увеличенные подголовники с электрической регулировкой по высоте.

Впрочем, представители компании цены на обновленные модели пока не называют. Напомним, на сегодняшний день седан XE в базовой версии доступен от 2 201 000 рублей, бизнес-седан XF обойдется покупателю в сумму от 2 810 000 «деревянных», а кроссовер F-PACE можно приобрести по цене от 3 289 000 рублей.