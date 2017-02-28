PSA Group возвращается в США

Как рассказали в пресс-службе PSA Group, отличительная черта их сервиса в том, что они, не имея собственного автопарка, сдают в аренду машины частных владельцев. В Америке такое предложение поистине уникально, к тому же в стране ежегодно совершается более 850 миллионов поездок — для французской компании перспективы весьма благоприятные.

Жители и гости Соединенных Штатов смогут воспользоваться новой услугой с 1 апреля — поначалу взять на прокат машину можно будет только в аэропортах Лос-Анжелеса и Сан-Франциско. В развитие проекта TravelCar на территории Америки компания PSA Group вложила около 15 миллионов евро.

Напомним, сервис краткосрочной аренды автомобилей TravelCar начал свою работу во Франции в 2012 году. За 5 лет компания открыла более 200 агенств, а число пользователей в десяти странах Европы достигло 300 000 человек.