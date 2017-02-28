Снятие номеров не спасет от эвакуации с платной парковки

Как сообщает издание «Москва 24», по статистике чаще всего скручивают номера владельцы дорогих автомобилей. По их словам, за то время, пока они находятся на работе, набегает круглая сумма за оплату парковки в центре столицы — почти 2000 рублей. Раньше «хитрые» водители ограничивались тряпочками и бумажками, однако пешие инспекторы убирали все посторонние предметы.

Напомним, что по правилам сотрудники ГИБДД и МАДИ не имеют права эвакуировать транспортное средство за нарушение правил парковки, если на нем не установлены номера. Отправить машину на штрафстоянку можно лишь в том случае, если она покажется инспекторам подозрительной — сотрудники правоохранительных органов могут досмотреть автомобиль на месте или же переместить его для проверки на спецстоянку.