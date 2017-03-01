BMW i8 Spyder проходит зимние тесты

Автомобиль тщательно укутан в камуфляж, однако по данным издания Motor1, i8 Spyder может получить значительные изменения, в частности в передней части автомобиля. Предполагается, что родстер будет приводиться в движение гибридной силовой установкой суммарной мощностью в 372 л.с. Вероятнее всего, автомобиль оснастят новой более емкой аккумуляторной батареей и перенастроят подвеску.

Напомним, дебют концепта i8 Spyder состоялся на пекинском автосалоне в 2012 году. Тогда автомобиль был вооружен трехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 223 л.с. и 131-сильным электродвигателем.