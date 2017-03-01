Lamborgini отзывает в России автомобили из-за риска возгорания

Под сервисную кампанию подпадают купе и родстеры Aventador и Veneno, а также Aventador J, проданные с 2012 по 2017 год. На перечисленных моделях обнаружен дефект системы улавливания топливных паров, который при определенных условиях эксплуатации может привести к возгоранию автомобиля.

Специалисты официальных дилерских центров доработают на автомобилях систему с помощью установки дополнительных элементов и замены клапанов, а также обновят программное обеспечение.

Напомним, ранее стало известно о проведении отзывной акции шведской компанией Volvo — на кроссоверах XC90 выявлена заводская недоработка, связанная с ненадежным креплением дренажного шланга кондиционера.