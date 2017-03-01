Lamborgini отзывает в России автомобили из-за риска возгорания

Фото: www.netcarshow.com
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об акции по проверке 42 проданных в России автомобилей Lamborgini. Причиной послужила вероятность их воспламенения.

Виктория Базылева

Под сервисную кампанию подпадают купе и родстеры Aventador и Veneno, а также Aventador J, проданные с 2012 по 2017 год. На перечисленных моделях обнаружен дефект системы улавливания топливных паров, который при определенных условиях эксплуатации может привести к возгоранию автомобиля.

Специалисты официальных дилерских центров доработают на автомобилях систему с помощью установки дополнительных элементов и замены клапанов, а также обновят программное обеспечение.

Напомним, ранее стало известно о проведении отзывной акции шведской компанией Volvo — на кроссоверах XC90 выявлена заводская недоработка, связанная с ненадежным креплением дренажного шланга кондиционера.

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1 марта 2017
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