Tesla откроет в России представительство и несколько сервисов

Как сообщает «Коммерсантъ», представители компании уже приступили к поискам помещения под российский офис — пока предпочтительными вариантами остаются площадки в столичных торговых центрах «Атриум» и «Времена года».

Напомним, в настоящее время электромобили марки Tesla реализуются в России через неофициалов. Впрочем, пока на нашем рынке представлена лишь Model S, ценник которой начинается от четырех миллионов рублей. В минувшем году владельцами американских электрокаров стали 39 российских граждан — на 33% меньше, чем годом ранее. При этом стоит отметить, что на долю машин Tesla пришлась почти половина всех продаж электромобилей в нашей стране за прошлый год.