Tesla откроет в России представительство и несколько сервисов

Фото:www.nanozine.org
Tesla планирует открыть в России официальное представительство, а также несколько сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге. В американской компании считают, что это может способствовать повышению объема продаж в нашей стране, несмотря на «неподъемные» цены на машины и неразвитую инфраструктуру.

Виктория Базылева

Как сообщает «Коммерсантъ», представители компании уже приступили к поискам помещения под российский офис — пока предпочтительными вариантами остаются площадки в столичных торговых центрах «Атриум» и «Времена года».

Напомним, в настоящее время электромобили марки Tesla реализуются в России через неофициалов. Впрочем, пока на нашем рынке представлена лишь Model S, ценник которой начинается от четырех миллионов рублей. В минувшем году владельцами американских электрокаров стали 39 российских граждан — на 33% меньше, чем годом ранее. При этом стоит отметить, что на долю машин Tesla пришлась почти половина всех продаж электромобилей в нашей стране за прошлый год.

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1 марта 2017
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