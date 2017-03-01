Toyota Avensis четвертого поколения замечена на тестах

Судя по фотографиям, представленным изданием Motor1, автомобиль сохранит прежние размеры и классические формы. Ожидается, что основные изменения произойдут под капотом — моторная линейка обзаведется новыми бензиновыми 1,6-литровыми турбодвигателями мощностью от 120 до 150 л.с., а также 1,5- и 2,0-литровыми дизелями от 115 до 190 сил. Официальная премьера автомобиля, вероятнее всего, состоится в нынешнем году на автосалоне во Франкфурте в сентябре.

Напомним, что нынешнее поколение Avensis было представлено еще в 2008 году — с тех пор автомобиль пережил лишь два фейслифтинга в 2012 и 2015 годах. Представители компании Toyota объявили о приостановке выпуска модели из-за плохих продаж, однако, судя по всему, японский производитель все же решил дать «Авенсису» еще один шанс.