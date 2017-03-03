Audi везет в Женеву RS5 Coupe и гоночный RS5 DTM

Как сообщает издание GTspirit, спортивное купе будет оснащено новым турбированным V6, развивающим мощность в 486 л.с. В основу новинки легла фирменная «фольксвагеновская» платформа MLB, уже знакомая нам по другим моделям Audi. При этом автомобиль «похудел» на 75 кг в сравнении с предыдущим RS5. Спорт-купе оснащается полным приводом Audi Quattro AWD — первую «сотню» автомобиль разменивает за 4 секунды.

Что касается гоночного RS5 DTM, то новинка также получила значительные изменения. Машина нового поколения вооружена более мощным силовым агрегатом, более эффективной системой снижения сопротивления (DRS), а также новыми «мягкими» шинами. После своей премьеры в Женеве RS5 DTM отправится в Италию, где пройдет публичные тесты на гоночной трассе Vallelunga.